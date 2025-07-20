أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وتُعد هذه النسخة الحادية عشرة من البطولة، ولمنتخب مصر فيها باع كبير ومشاركات مشرفة فضلًا عن التتويج التاريخي باللقب العالمي في نسخة 2019.

ونسرد مشاركات منتخب مصر في البطولة منذ المشاركة الأولى، في قطر 2005، حينما احتل منتخب مصر حينها المركز السادس.

وفي نسخة البحرين 2007 حصل منتخب مصر على المركز الخامس، أما في المشاركة الثالثة تونس 2009، تواجد منتخب مصر في المركز الثاني عشر.

وشهدت المشاركة الرابعة في نسخة الأرجنتين 2011، حصول منتخب مصر على المركز الخامس، وفي نسخة المجر 2013 احتل الفراعنة المركز الرابع عشر بالمشاركة الخامسة.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس عشر في المشاركة السادسة روسيا 2015، بينما احتل المركز الرابع عشر في المشاركة السابعة في نسخة جورجيا 2017.

وفي نسخة مقدونيا 2019، توج المنتخب الوطني باللقب التاريخي بعد مشوار حافل فاز فيه منتخب مصر على كبار اللعبة وحصد اللقب في المشاركة الثامنة.

وتم إلغاء البطولة في النسخة التاسعة اليونان 2021، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، واحتل منتخب مصر المركز الرابع في النسخة العاشرة كرواتيا وسلوفينيا 2023.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة.