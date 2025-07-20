جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر رعاة فلسطينيين على مغادرة أراضيهم جنوبي الضفة

• ويسمح لمستوطنين إسرائيليين بالرعي فيها، بحسب منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رعاة ماشية فلسطينيين، على مغادرة أراضيهم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما سمح لمستوطنين إسرائيليين برعي مواشيهم مكانهم.

وذكرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، في بيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت، صباح اليوم، بطرد عدد من رعاة الأغنام الفلسطينيين من أراضيهم في منطقة الحمرة، التابعة لقرية التوانة، في مسافر يطا، جنوب (مدينة) الخليل".

وبينت المنظمة أن "قوات الاحتلال وفّرت الحماية لعدد من المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة، وأدخلوا مواشيهم إلى أراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة، ما أدى إلى إتلاف جزء من المحاصيل الزراعية".

واعتبرت منظمة البيدر، هذا الإجراء "انتهاكًا واضحًا لحقوق السكان الفلسطينيين، وتكريسًا لسياسة التهجير القسري التي تستهدف التجمعات السكانية في منطقة مسافر يطا، والتي تخضع منذ سنوات لمخططات توسع استيطاني مكثّفة".

وطالبت "البيدر"، "المؤسسة الرسمية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، بتحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين وأراضيهم، وتعزيز صمودهم في وجه هذه الانتهاكات المتواصلة".

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1001 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.