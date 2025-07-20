الاستئناف تخفف حكم حبس البلوجر روكي أحمد في اتهامها بنشر الفسق والفجور

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتخفيف الحكم الصادر بحق البلوجر "روكي أحمد"، والاكتفاء بحبسها لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ بدلًا من سنة مع إيقاف التنفيذ، في اتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس البلوجر روكي أحمد لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمها 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر روكي أحمد، وأثناء بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، تلفّظت بعبارات غير لائقة تجاه أحد المتابعين، كما ظهرت في الفيديو بملابس تكشف عن مفاتن جسدها، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة من تلك المقاطع.