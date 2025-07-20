نشوب حريق في سفح تل قرب مدرسة في ماليزيا

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نشب حريق في سفح تل في ماليزيا قرب مدرسة دولية على طريق جالان جاليل إمبيان، حسبما ذكرت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية اليوم السبت.

وقالت إدارة الحريق والإنقاذ في كوالالمبور في بيان إنها تلقت بلاغا طارئا في الساعة 1440 مساء قبل أن ترسل فريقا إلى موقع الحريق.

وتشير تقارير أولية إلى أن الحريق انتشر بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف بالإضافة إلى الرياح الشديدة في المنطقة.

وتم إرسال إجمالي 31 رجل إطفاء وسبع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وانتشرت في وقت سابق من اليوم صور لأعمدة دخان كثيفة تتصاعد من منطقة الغابات بصورة كبيرة، مما أثار القلق بين سكان المناطق القريبة.