إيران ودول أوروبية تتفق على استئناف المحادثات النووية دون تحديد موعدها ومكانها

اتفقت إيران مع الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، على استئناف المحادثات النووية على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وذكرت لوكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تسمه، أن إيران والدول الأوروبية الثلاث اتفقت على مبدأ استئناف المحادثات، لكن المشاورات بشأن موعد ومكان المحادثات ما زالت جارية.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.

وفي 8 مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد الأخيرة.

وفي 13 يونيو المنصرم، شنت إسرائيل حربا مفاجئة على إيران استمرت 12 يوما، وشملت ضربات متبادلة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، قبل أن تُعلن واشنطن وقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه وسط ادعاء كل طرف تحقيق النصر.

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.