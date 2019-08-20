تقرير يتوقع نموا قويا لصادرات أستراليا من لحوم الأبقار إلى الصين

توقع تقرير صادر عن مجموعة "رابو بنك جروب" المصرفية في أستراليا، اليوم الثلاثاء، إمكانية زيادة صادرات أستراليا من لحوم المختلطة بالدهون التي تنتجها الماشية التي تتغذى على الحبوب إلى الصين بنسبة كبيرة بحلول 2023 لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم في الصين.

وبحسب التقرير فإن الطلب المتزايد على اللحوم في آسيا وبخاصة في الصين، يمكن أن ترفع صادرات أستراليا من لحوم الماشية التي تتغذى على الحبوب بنسبة 65% إلى أكثر من 500 ألف طن سنويا خلال حوالي 10 سنوات، في حين من المتوقع وصول هذه الصادرات إلى الصين بمفردها إلى حوالي 200 ألف طن سنويا مقابل حوالي 50 ألف طن سنويا حاليا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "أنجوس جيدلي بيرد" خبير اقتصادات اللحوم القول إن الطلب الصيني على لحوم الأبقار سيواصل النمو ومع محدودية فرص نمو الإنتاج المحلي، سيلعب الاستيراد دورا كبيرا.

ومع أن تربية الماشية في أستراليا ستواصل الاعتماد على العشب، فإن استخدام الحبوب في تغذية الماشية سيصبح أكثر أهمية.

فالمستهلكون الآسيويون يفضلون بشدة اللحوم التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والتي توفرها الماشية التي تتغذى على الحبوب وليس على العشب لتناسب الأطعمة الشعبية لديهم.

ويمكن أن يمثل هذا النوع من اللحوم حوالي 20% من واردات الصين من اللحوم بحلول 2030مقابل حوالي 6% حاليا.

وقال جيدلي بيرد إنه من المتوقع زيادة صادرات الدول الأخرى المنتجة للحوم مثل الولايات المتحدة وكندا إلى الصين، ولكن مع استمرار نمو الطلب المحلي الصيني على اللحوم فستكون هناك فرص كافية لكافة المصدرين.