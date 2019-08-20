رئيس حزب جبهة المستقبل الجزائري يدعو لحوار شامل للتوصل لإجماع وطني

أكد عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل الجزائري، اليوم الثلاثاء، أهمية إشراك كل أطياف المجتمع في مسار الحوار من أجل التوصل الى إجماع وطني يضمن تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

وقال بلعيد - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر حزبه مع كريم يونس منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني - "إن الحوار هو السبيل الحضاري والوحيد لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها والتوجه مباشرة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لبعث آمال وطموحات الشعب الجزائري وبناء دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ الديمقراطية الحقيقية".

وأضاف أنه تطرق مع كريم يونس إلى أهم المسائل والقضايا ذات الصلة بالسبل الكفيلة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة التوجه إلى حوار مع كل الأطراف دون اقصاء أو تهميش.

وأشاد بلعيد بالجهود التي ما فتئت تبذلها المؤسسة العسكرية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد، داعيا في نفس الوقت كل الفاعلين السياسيين وتنظيمات المجتمع المدني إلى بذل المزيد من الجهود والمشاركة في الحوار من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها.

من جانبه، قال كريم يونس إن هيئة الوساطة والحوار التي تضم شخصيات وطنية بارزة، تسعى في إطار مشاوراتها المتواصلة مع كل الأطراف، إلى تحسين وتعزيز العلاقة بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أجل المشاركة في حوار جاد وبناء وصادق للتوصل إلى بناء مستقبل زاهر يعود بالمنفعة على الجميع.

وأشار إلى سلسلة الحوارات التي جرت مع العديد من فعاليات المجتمع، والتي توجت بأرضيات عمل تسعى الهيئة إلى مناقشتها ودراستها لإخراج البلاد من الوضع الراهن بعيدا عن أي إقصاء أو تمييز.

وأكد أن هدف الهيئة هو التوصل إلى توافق وطني من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وتحقيق التغيير الذي يطمح إليه الشعب الجزائري.

ومن المقرر أن يزور منسق هيئة الحوار كريم يونس غدا الأربعاء مقر حزب "طلائع الحريات" للقاء رئيسه علي بن فليس، في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرتها هيئة الوساطة والحوار مع الأحزاب السياسية.