محافظ مطروح يتابع إنشاءات مسرح ليلى مراد الصيفي بشاطئ الغرام

تابع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، الثلاثاء، أعمال تطوير شاطئ الغرام بمرسي مطروح.

وتفقد المحافظ إنهاء أعمال مسرح شاطئ ليلي مراد، أمام صخرتها الشهيرة الذي يسع أكثر من ألف مشاهد مع إعداده لاستقبال الحفلات والمهرجانات والحفاظ على مستوى رؤية الشاطئ، مع عمل كافة الترتيبات لفصل المسرح وتأمينه مع التيسير على المصطافين دخول الشاطئ.

وتابع محافظ مطروح أعمال تطوير الكافتيريات والممشى والمحلات والشاليهات الجديدة بالشاطئ والتى تم الانتهاء من المبانى، وجار إنهاء التشطيبات النهائية والفرش والآثاث، موجها بسرعة إنهاء الأعمال مع إقامة مبنى إدارى للشاطئ وعمل مظلات بالأعمدة الرومانية تتناسب مع الشكل الحضارى الجديد وإنهاء أعمال التنجيل الصناعى، ومراجعة أعمال الإنارة والشكل الجمالى بالشاطئ.

كما استعرض محافظ مطروح مقترح إنشاء مجمع للمصالح الحكومية على مساحة 6 أفدنة بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح؛ لتيسير إجراءات المواطنين والتسهيل عليهم مع اختيار أنسب الأماكن وسهولة الوصول إليها وتأمينها.

ووجه المحافظ بمراعاة بعد التوسع والزيادة السكانية فى المستقبل، وكذلك أعداد المديريات والمصالح الحكومية وأعداد الموظفين والمترديين على تلك المصالح لإنهاء مطالبهم واحتياجاتهم.