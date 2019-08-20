باكستان ترحب بجهود ترامب لتخفيف حدة التوتر الراهن في إقليم كشمير

رحبت باكستان اليوم الثلاثاء، بجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرامية إلى لتخفيف التوتر الراهن في المنطقة والناجم عن تطورات الوضع في إقليم كشمير.

وقالت مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وزارة الإعلام، فردوس عاشق أعوان - في سلسلة من التغريدات نقلتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن: "إسلام آباد تقدر الدور الذي يؤديه ترامب لتخفيف التوتر في المنطقة"، منوهة في الوقت ذاته بأن جهود الرئيس الأمريكي لتخفيف التوتر حول كشمير تعد ثمرة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لإبراز القضية الكشميرية على المستوى العالمي.

وأضافت: أن المجتمع الدولي أدرك الوضع المتدهور في كشمير المحتلة من قبل الهند، وأعربت عن بالغ القلق إزاء إجراءات أحادية الجانب من قبل الهند، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء، عمران خان، أثار قضية كشمير بقوة وحزم على المحافل الدولية.