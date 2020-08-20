المفوضية الأوروبية تتطلع لشراء 225 مليون جرعة من لقاح كورونا من كيورفاك الألمانية

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إنها اختتمت مع شركة "كيورفاك" العملاقة للأدوية، "محادثات تمهيدية" لاحتمال شراء لقاحها الخاص بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا.

وفي حال تم توقيع عقد بين الطرفين، فإن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سوف تشتري 225 مليون جرعة من اللقاح من شركة الأدوية الألمانية، بالنيابة عن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورزولا فون دير لاين، إن المفوضية مازالت في محادثات مع العديد من صانعي اللقاح، مضيفة أن: "كل جولة من المحادثات التي نختتمها مع شركة لصناعة الأدوية، تجعلنا أقرب للتغلب على هذا الفيروس".

وكان الاتحاد الأوروبي توصل في وقت سابق إلى اتفاق مماثل مع شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي"، بهدف الحصول على 300 مليون جرعة.

وقد وقع الاتحاد الاوروبي بالفعل اتفاقية شراء مع شركة "أسترا-زينيكا" للادوية، لشراء 300 مليون جرعة من لقاح "كوفيد-19" في حال أصبح متاحا وثبت أنه آمن وفعال.

وليس من الواضح في المرحلة الحالية، أي شركة، إن وجدت، ستنجح في طرح لقاح في السوق.