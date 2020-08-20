آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم وسط استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا

اضطر آلاف الأشخاص، لإخلاء منازلهم في أنحاء ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، مع استمرار اشتعال 23 حريقا في ظل موجة حر قياسية بمناطق في غرب الولايات المتحدة.

وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم، عبر "تويتر" إن رجال الإطفاء يكافحون 367 حريقا معروفا في أنحاء الولاية، خلال يوم الأربعاء، ومن بين ذلك 23 حريقا كبيرا.

وساهم مزيج من الحرارة الشديدة والعواصف الرعدية في اندلاع الكثير من الحرائق في الأيام القليلة الماضية.

وقال نيوسوم، عبر "تويتر" إن "كاليفورنيا شهدت 10 آلاف و849 صاعقة برق خلال الساعات الـ72 الماضية ودرجات حرارة قياسية عالمية".

وأفاد دانييل بيرلانت المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالولاية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد معظم الحرائق الصغيرة بسرعة، وشارك ما يقرب من 7 آلاف فرد في العملية.

وصدرت أوامر إخلاء في عدة مقاطعات، وحث بيرلانت السكان في المناطق المهددة بسرعة تنفيذ هذه الأوامر.

وأعلن نيوسوم، حالة الطوارئ على مستوى الولاية أمس الأول الثلاثاء، ودعا بعدها الولايات المجاورة إلى تقديم الدعم.

وقال نيوسوم، في إيجاز صحفي أمس الأربعاء: "لقد قدمنا ​​كل الموارد التي لدينا".

واندلع واحد من أكبر الحرائق بالقرب من منطقتي النبيذ نابا وسونوما فالي، على بعد نحو 80 كيلومترا شمال سان فرانسيسكو.

كما اجتاحت حرائق الغابات مدينة فاكافيل شمالي كاليفورنيا، حيث أفادت تقارير أولية بأن النيران أتت على نحو 19 ألف فدان من الأراضي ودمرت 50 مبنى.

وانتشر الدخان من منطقة الحريق حتى سان فرانسيسكو.

ودعا نيوسوم سكان كاليفورنيا الذين يبلغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة إلى توفير الطاقة، حيث أدت الموجة الحارة إلى زيادة الضغط على شبكة الكهرباء المحاصرة بالولاية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إنها تعمل على التحقق من قراءة درجة الحرارة يوم الأحد التي بلغت 4ر54 درجة مئوية في وادي الموت بولاية كاليفورنيا، والتي ستكون أعلى درجة حرارة مسجلة على الأرض منذ عام 1931.