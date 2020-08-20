الإمارات: الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام مقاتلات إف-35

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات العربية، اليوم الخميس، إن دولة الإمارات قدمت طلبات مشروعة للحصول على طائرات إف-35 وإن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام مضي الولايات المتحدة في بيعها هذه المقاتلات.

وأضاف قرقاش في مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية: "طلبات الإمارات مشروعة ويجب أن تحصل على المقاتلات.. فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة".

وتعتبر دولة الإمارات ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تعلن عن اتفاق سلام مع إسرائيل.

وضغط وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش من أجل حصول بلاده على الطائرات المتطورة المتاحة بالفعل لإسرائيل.

وأوضح قرقاش أن الإمارات تتوقع قبول طلباتها وإنها تشعر أن أي عقبة تجاه شراء الطائرة ينبغي أن تزول بتوقيع الاتفاق مع إسرائيل في الأسابيع أو الشهور المقبلة.

وأضاف أن الإمارات قدمت طلبا لأول مرة للحصول على طائرات إف- 35 منذ ست سنوات.

ولطالما حافظت الولايات المتحدة على سياسة تضمن التفوق العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط، حيث لا تربط غالبية الدول صلات رسمية بها.