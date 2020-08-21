دول غرب إفريقيا تطالب بعودة رئيس مالي للحكم بعد الانقلاب

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طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" اليوم الخميس بعودة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر للحكم بعد انقلاب عسكري وقع في البلاد.

وفي ختام قمة افتراضية، قال رئيس المجموعة رئيس النيجر محمد يوسوفو إننا "نطالب بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري، والإفراج الفوري عن الرئيس كيتا وكل المسؤولين المحتجزين".

وأضاف يوسوفو أن أعضاء "إيكواس" قرروا وقف كل المعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية مع مالي، باستثناء تجارة السلع الضرورية مثل الأدوية والوقود والكهرباء.

وأوضح أن المجموعة تعتزم أيضا إيفاد وفد رفيع المستوى إلى مالي "لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري".

ويأتي البيان بعد يوم من إعلان جنود الانقلاب أنهم سيتولون السلطة على أساس "انتقالي" وإعلانهم تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب لقيادة تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى حين إجراء انتخابات.