 تركيا: 216 حالة وفاة و19ألف و320 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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تركيا: 216 حالة وفاة و19ألف و320 إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 10:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 10:19 ص

سجلت تركيا اليوم الخميس، 216 وفاة و19 ألفا و320 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، تم إجراء 292 ألفا و538 اختبارا للكشف عن كورونا في عموم البلاد،بحسب وكالة الأنباضول التركية للأنباء.

كما شهدت البلاد شفاء 14 ألفا و743 شخصا من الإصابة بالفيروس.

وبخصوص التطعيم ضد كورونا، بلغ إجمالي الجرعات الأولى والثانية والثالثة المعطاة حتى اليوم 87 مليونا و113 ألفا و94.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتيك ـ فايزر" الألماني الأمريكي.

وفي 14 كانون ثان/يناير الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تلقيحها.


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