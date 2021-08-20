استمرار غياب ميسي عن قائمة باريس سان جيرمان

لايزال ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، غائبًا عن التواجد ضمن قائمة فريق العاصمة الفرنسية للمباريات منذ انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد رسميًا مع ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ستاد بريست، اليوم الجمعة، على ستاد فرانسيس جنيه بلي، ضمن منافسات الجولة الـ3 من الدوري الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نافاس، دوناروما، دينيس فرانكس.

خط الدفاع: حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، ديالو، كيرير، بتشيابو، بيتيمازالا.

خط الوسط: فيراتي، دانيلو، هيريرا، فينالدوم، رافينيا الكانتارا، إدريسا جي، إيبيمبي، إسماعيل غربي، دراكسلر، دي ماريا.

خط الهجوم: مبابي، إيكاردي، كاليمويندو.