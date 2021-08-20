مخاوف من مقتل نحو 100 شخص جراء اشتباكات مع مسلحين في بوركينا فاسو

قالت الشرطة في بوركينا فاسو يوم الخميس إن هناك مخاوف من مقتل ما يصل إلى 100 شخص خلال معارك مع مسلحين.

وجاء في بيان للشرطة في بوركينا فاسو عبر فيسبوك أن قوات الأمن تمكنت من قتل أكثر من 80 إرهابيا ونزح أكثر من 400 شخص بالقرب من مدينة أربيندا شمالي البلاد قرب الحدود مع مالي يوم الأربعاء.

كما تم سرقة عدد كبير من الأسلحة والدراجات النارية والمواد، فيما يخشى من مقتل15 ضابطا علاوة على مدنيين في كمين أعد لهم.

وأشارت التقارير إلى أن الأعداد لا تزال قيد المراجعة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو أن 30 مدنيا و14 من قوات الأمن و 3 من المسلحين الموالين للحكومة قتلوا في اليوم السابق في هجوم بالقرب من أربيندا ، فيما قُتل ستة عشر إرهابيا.

وأعرب رئيس بوركينافاسو روش كابوري عن تعازيه عبر تويتر، وكتب: "في هذه الظروف المؤلمة، أقدم تعازيّ للعائلات المكلومة وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتقع بوركينافاسو فى منطقة الساحل، وهي منطقة ممتدة جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وتنشط بها جماعات مسلحة أعلن بعضها الولاء لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة.