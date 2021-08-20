نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة.
وجاءت أسعار الخضروات لمتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
استقرت أسعارالطماطم لتترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
الكوسة ترواحت بين 3 إلى 6.7 جنيه.
الفاصولياء تراوحت من 7 إلى 19 جنيها.
الباذنجان البلدي تراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.
الفلفل الرومي تراوح من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي تراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
وسجلت البامية ما يترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.
فيما استقرت أسعار الفاكهة وجاءت على النحو التالي:
استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرالليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرالعنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرالتفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
واستقر التين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.
واستقرت الجوافة لتتراوح بين 5 و 10 جنيهات.
واستقرالرمان ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
كما استقر المانجو البلدي ليترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.
وتعتبر هذه الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.