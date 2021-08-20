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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

محمد المهم
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 12:14 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 12:14 م
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور للجملة.

وجاءت أسعار الخضروات لمتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعارالطماطم لتترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

الكوسة ترواحت بين 3 إلى 6.7 جنيه.

الفاصولياء تراوحت من 7 إلى 19 جنيها.

الباذنجان البلدي تراوح من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

الفلفل الرومي تراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

الخيار البلدي تراوح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وسجلت البامية ما يترواح بين 5 إلى 9 جنيهات.

فيما استقرت أسعار الفاكهة وجاءت على النحو التالي:

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرالليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرالعنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرالتفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

واستقر التين البرشومي ليتراوح بين 8 و12 جنيها.

واستقرت الجوافة لتتراوح بين 5 و 10 جنيهات.

واستقرالرمان ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

كما استقر المانجو البلدي ليترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر هذه الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.
 
 

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