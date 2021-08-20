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برسالة إلى شافكي المنيري.. وائل الإبراشي يتحدث عن عودته للشاشة

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 6:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 6:53 ص

كشفت الإعلامية شافكي المنيري، الخميس، عن فحوى رسالة بعث بها زميلها الإعلامي وائل الإبراشي، المصاب بفيروس كورونا منذ عدة أشهر.

وقالت خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، الذي كان يُقدمه الإبراشي قبل الإصابة، إن الإبراشي طمأنها على حالته الصحية، وأكّد لها أنه سيعود قريبًا للشاشة بعد تماثله للشفاء.

وردّت شافكي على الرسالة، بتمنيها عودة الإبراشي للشاشة من جديد، وعبّرت عن سعادته لكونه يتابع عمل برنامج "التاسعة" الذي كان يقدمه قبل الإصابة.

ووصفت الإبراشي، بأنه "قلم التحقيق غير العادي" في مجال الصحافة، وأكّدت أنه يبحث بكل الطرق عن الحقيقة ويقدم كافة المعلومات، ويحرص على عرض الرأي والرأي الآخر.

وأوضحت أن الإبراشي نقل تجربته في الصحافة بنجاح كبير إلى التلفزيون، وأصبح النجم الذي ينتظره الجمهور، وعقّب: "وائل تألق، وتألقت معه التاسعة".

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