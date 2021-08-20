شادي حسين يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك، ضمن مباريات الجولة ال 32 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمود نبيل - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - فابريس نجاه - شريف دابو - رجب عمران.