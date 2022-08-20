 الإمارات: مساعدات إغاثية بـ25 مليون درهم للمتضررين من فيضانات السودان - بوابة الشروق
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الإمارات: مساعدات إغاثية بـ25 مليون درهم للمتضررين من فيضانات السودان

أبوظبي - د ب أ
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 3:45 م | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 3:45 م
وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) للمتضررين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت: "تأتي توجيهات رئيس الإمارات في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف الراهنة".

كما تهدف المساعدات الإغاثية إلى "دعم الجهود السودانية وقدرات المؤسسات المعنية في احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان".

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