القبض على المتهم بالشروع في قتل شاب وسرقة دراجته النارية في البدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بالتعدي بسلاح أبيض على شاب وإصابته بجرح ذبحي بالرقبة لسرقة دراجة نارية خاصة به في الطريق بمنطقة دهشور بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على أحد الأشخاص ملقى بالطريق وبه آثار ذبح في منطقة دهشور دائرة مركز شرطة البدرشين، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين العثور على شاب مصاب بجرح ذبحي في منطقة الرقبة، أصل إقامته مدينة الحوامدية، كما تبين بالفحص اختفاء "تروسيكل" الخاص به، ونقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.