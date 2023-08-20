بدأت نيابة رأس غارب شمال البحر الأحمر تحقيقاتها في حادث انقلاب أتوبيس وإصابة 5 أشخاص بمنطقة الزعفرانة، وإنقاذ 40 آخرين.

وقررت النيابة انتداب خبراء المرور لمعاينة الأتوبيس، وإعداد تقرير بحالته الفنية، وسماع أقوال السائق والمصابين، وطلب تحريات المباحث.

ورفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، بالتنسبق مع إدارة الحماية المدنية والمرور حطام أحد الأتوبيسات الذي تعرض لحادث صباح اليوم بطريق الزعفرانة؛ وذلك لإبعاده عن إحدى حارات الطريق وعدم تعطيل حركة المرور.

يذكر أن المصابين هم "صموئيل بطرس زكي"، 40 سنة، من محافظة القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، "عايدة الطوخي محمد"، 62 سنة، من محافظة القليوبية، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالصدر، و"أحمد أسامة عبدالمنعم"، 26 سنة، القليوبية، كدمات متفرقة بالجسم، "محمود محمد السيد"، 17 سنة، القليوبية، كدمات متفرقة بالجسم، "محمد رجب محمد"، 36 سنة، القليوبية، سحجات وجروح متفرقة بالجسم.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، تلقت إخطاراً بانقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادما في رحلة من القاهرة للغردقة، وكان يقل 45 راكبا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبا آخرين.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب بطريق جلالة الزعفرانة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الأتوبيس كان قادمًا من القاهرة إلى مدينة الغردقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.