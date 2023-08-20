الأمريكي لايلز يتوج بذهبية سباق 100 متر ببطولة العالم لألعاب القوى

توج نوا لايلز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر ببطولة العالم بألعاب القوى، ليضيفها للقبيه في سباق 200 متر، ليمنح الولايات المتحدة رابع ميدالية.

وكان كريستيان كولمان، بطل العالم في 2019، الأسرع في البداية ولكن مواطنه لايلز تمكن من الفوز بالسباق، بعدما عادل الزمن القياسي العالمي في 2023 محققا زمنا بلغ 83ر9 ثانية في أول مشاركة له في حدث كبير بمسابقة 100 متر.

وفاز البتسواني ليتسيل تيبوجو بالميدالية الفضية بزمن بلغ 88ر9 ثامية، فيما حقق زارنيل هيوز أول ميدالية لبريطانيا في هذا الحدث في آخر 20 عاما ،بعدما توج بالميدالية البرونزية بفارق 003ر0 ثانية أمام الجامايكي أوبليك سيلفي، الذي احتل المركز الرابع مثلما كان الحال في 2022.

وتراجع كولمان للمركز الخامس، فيما خرج الأمريكي فريد كيرلي، حامل اللقب، من الدور قبل النهائي، برفقة الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية الإيطالي مارسيل جاكوبس.