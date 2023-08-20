زيلينسكي يزور هولندا في محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا، اليوم الأحد، في إطار محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وذلك بعد أيام‭ ‬من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لأوكرانيا.

وقادت هولندا والدنمارك في الأشهر الأخيرة الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات "إف-16"، ولتسليم هذا النوع من الطائرات لكييف لمساعدتها على مواجهة التفوق الجوي لروسيا التي غزت قواتها أوكرانيا في فبراير 2022، بحسب وكالة "رويترز".

وقال زيلينسكي عبر منصة "تليجرام": "المسألة الرئيسية هي حصول أوكرانيا على (طائرات) إف-16 لحماية شعبنا... نحن نزداد قوة".

وأضاف أن جدول أعمال الزيارة يشمل أيضا قمة السلام العالمية وإخضاع روسيا للعدالة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، أن زيلينسكي سيلتقي روته في قاعدة جوية عسكرية في أيندهوفن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كان روته قد أعلن في مايو أن هولندا تدرس بجدية تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا، لكن لم يتضح عدد الطائرات أو توقيت التسليم.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، السبت، إن تدريب الأوكرانيين على قيادة الطائرات إف-16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول.

وزار زيلينسكي السويد، السبت، وبحث إمكانية حصول أوكرانيا على طائرات (جريبين) المقاتلة.