إزالة فورية لـ47 تعديا على الأراضي الزراعية خلال أسبوعين في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت 47 تعديا على الأراضي الزراعية خلال أسبوعين بمختلف المراكز والمدن، خلال حملات مكبرة لرصد حالات التعدي، وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد؛ تأكيدا لهيبة الدولة.

وشدد محافظ المنوفية، في تصريح اليوم، على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة، وتكثيف المرور الميداني والدوري على الأحواض بنطاق المحافظة؛ لاكتشاف أية حالات تعد في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي؛ حفاظا على حقوق و مقدرات الأجيال القادمة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الإزالات تمت بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والمعنية.

وأشار إلى أنها تمت على مساحة إجمالية تزيد عن 19 قيراطا ك خلال الفترة من 1 وحتى 15 أغسطس الجاري، حيث جرت إزالة 3 تعديات بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 21 سهما، و12 تعديا بأشمون على مساحة 6 قراريط و5 أسهم، و9 تعديات بمركز الباجور على مساحة قيراط و17 سهما.

وكشف عن إزالة 7 تعديات بمنوف على مساحة 3 قراريط، و22 سهما، و6 تعديات ببركة السبع بمساحة قيراطين و7 أسهم، وتعديين بمركز قويسنا بمساحة 17 سهما ، و6 حالات بالشهداء على مساحة قيراطين و13 سهما، وحالة إصلاح زراعي بمساحة 8 أسهم.