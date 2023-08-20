 إصابة 5 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة قطارات في كورسك الروسية - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة قطارات في كورسك الروسية


نشر في: الأحد 20 أغسطس 2023 - 8:32 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أغسطس 2023 - 8:32 ص

أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، بإصابة 5 أشخاص جراء هجوم مسيرة أوكرانية على محطة للسكك الحديدية بمدينة كورسك الواقعة على بعد 450 كيلومتر جنوب غرب موسكو.

وكتب ستاروفويت في صفحته على "تلجرام"، اليوم الأحد: "وقع هجوم مسيرة أوكرانية بمدينة كورسك. وفق معلومات تمهيدية اصطدمت المسيرة بسقف محطة للسكك الحديدية، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق. أصيب 5 أشخاص بجروح طفيفية بسبب الزجاج المكسور" بحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية.

وأضاف أن الخدمات الخاصة تعمل حاليا في مكان الحادث، سعيا لتحديد ملابسات الاعتداء.


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