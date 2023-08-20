افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الملتقى التوظيفي للشباب الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بداية من اليوم ولمدة يومين، في الصالة المغطاة باستاد المنصورة، بالتعاون مع عدد من الوزارات، وهي وزارة الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص، وبمشاركة متطوعي التحالف الوطني.



يأتي ذلك بحضور ومشاركة العقيد إسماعيل معوض، والعقيد علي جبريل ممثلي مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، والمهندس محمد سامي منسق عام محافظة الدقهلية، وأعضاء ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني، وحضور وكلاء وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والزراعة، ومدير جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد المحافظ، أن الهدف من الملتقى هو دمج الشباب بسوق العمل، وتعريفهم بفرص العمل المتاحة والاستفادة منهم في جميع المجالات، وتزويد الشركات والقطاع الخاص بدماء جديدة.



وأضاف المحافظ، أن الملتقى التوظيفي؛ يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية؛ للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات.



وأوضح أن الملتقى يشارك فيه ما يقرب من 70 شركة ومؤسسة لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب والخريجين في كل المجالات، سواء في مجال التصنيع أو البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم.



وأشار المحافظ، إلى أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة على مر تاريخها، في إطار بناء رئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في جميع القطاعات، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.



وثمن المحافظ دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، وجميع الوزارات الداعمة لهذا الملتقى وجميع الشركات المشاركة؛ من أجل توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.