فيتوريا يجهز قائمة المحترفين لمواجهتي إثيوبيا وتونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجهز البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة الأولية للاعبين المحترفين تحضيرًا لانضمامهم في معسكر الفراعنة بشهر سبتمبر المقبل.

وينطلق معسكر منتخب مصر في الفترة من 4 إلى 12 بشهر سبتمبر القادم، في إطار الاستعدادات لختام مشوار تصفيات أمم إفريقيا والتحضير لمواجهات تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام مرحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وتنص قوانين الفيفا على ضرورة ارسال استدعاء رسمي للمحترفين في الخارج قبل انطلاق المعسكرات الدولية بـ15 يوما على الأقل ليكونوا متاحين للتمثيل الدولي مع منتخباتهم.

ويلعب منتخب مصر بالشهر المقبل، مباراة ودية دولية قوية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر في القاهرة.

وحسم منتخب مصر تأهله لنهائيات أمم إفريقيا بعد تصدره مجموعته على حساب منتخب غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.