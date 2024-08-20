تنتظر جماهير الكرة المصرية، بالأيام المقبلة، إعلان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني القائمة النهائية للفراعنة والتي تستعد لخوض مستهل مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، بجانب منتخبات كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا.

ويشارك 48 منتخبا في التصفيات تم تقسيمهم على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 منتخبات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا، بينما يصعد بطل مجموعة المغرب فقط.

ويلعب المنتخب الوطني يومي 6 و 10 من شهر سبتمبر المقبل، مباراتان أمام كاب فيردي بالقاهرة قبل السفر لمواجهة بوتسوانا، ضمن الجولة الأولى والثانية من تصفيات الكان.

وتستعرض الشروق في النقاط التالية، أبزر الأسماء المرشحة بقوة تواجدها في قائمة منتخب مصر النهائية لتصفيات أمم إفريقيا.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، استقر في مركز حراسة المرمى على ضم كل من محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد بسام، مع استبعاد الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي من التواجد بالقائمة النهائية.

وفي خط الدفاع يتواجد كل من محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد أو أحمد حجازي بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي، واستبعاد أحمد فتوح بعد حبسه وتحويله لمحكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

قائمة المنتخب في مركز خط الوسط، ستشهد عودة محمد النني بعد تألقه مع منتخب مصر في أولمبياد باريس، بالإضافة لتواجد كل من حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر.

وفي خط الهجوم، يتواجد كل من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجه وعمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد شريف وأحمد أمين أوفا.