سفارة التشيك بالقاهرة تفتتح معرضا جديدا بمناسبة عام الموسيقى التشيكية

افتتحت سفارة التشيك بالقاهرة والمراكز التشيكية، بالتعاون مع المتحف الوطني للتشيك، معرضًا جديدًا حول الملحنين التشيكيين المشهورين، وذلك في إطار الاحتفال بعام الموسيقى التشيكية.

ويقع المعرض على جدار السفارة في شارع الدقي وهو متاح للجمهور، مثل المعارض الخاصة بمسار علم المصريات التشيكي، أو فرانز كافكا أو 100 عام على إنشاء الإذاعة التشيكية.

وتم إثراء الافتتاح برباعية من الموسيقيين من معهد الموسيقى "الكونسرفتوار" بالقاهرة، مع عزف مقطوعة أنتونين دفورجاك الوترية الربع رقم 12 والمعروفة أيضًا باسم "الأمريكي".

-أصداء التراث الثقافي التشيكي

من جانبه، قال إيفان يوكل، سفير التشيك لدى مصر، إن صدى خطى عمالقة الموسيقى الكلاسيكية التشيكية عبر الزمن، يتردد في قاعات الحفلات الموسيقية في براغ والقاهرة على حد سواء.

وتحدث السفير التشيكي عن ألحان أنتونين دفورجاك الساحرة وسمفونيات بيدريش سميتانا، حيث يمكن استكشاف الأبعاد الأوروبية الوسطى والعالمية للتراث الثقافي التشيكي.



-تفاعل بين الملحنين التشيكيين والنسيج الثقافي في مصر

من جهتها، قالت تيريزا سفاسكوفا، منتجة المعرض، إن الأخير يتعمق عبر التفاعل المتناغم بين الملحنين التشيكيين والنسيج الثقافي النابض بالحياة في مصر.

وأضافت تيريزا، أن المعرض من خلال تنسيق اقتباسات ورسوم توضيحية بارعة يسلط الضوء على حياة وتراث الكثيرين من الملحنين التشيكيين المشهورين الذين عبرت مؤلفاتهم الحدود.

-عام الموسيقى التشيكية

يذكر أن المعرض متاح للجمهور حتى 25 أكتوبر المقبل، ويشمل برنامج عام الموسيقى التشيكية في مصر، خلال شهري سبتمبر أكتوبر، ورشة عمل لكتابة الأغاني بقيادة ماركيتا هلافاكوفا، وندوة موسيقية بقيادة إيبوك الرباعية "كونسرفتوار القاهرة"، وحفل توماس وإيفا جامنيك "نادي الجاز بالقاهرة"، وحفل افتتاح موسم مكتبة الإسكندرية بمشاركة عازف التشيلو توماس جامنيك، كما يشمل حفل أوندو ريدو "مهرجان القاهرة للجاز".



