حريق سيارة أعلى كوبري أكتوبر باتجاه رمسيس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أثناء سيرها أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من ميدان عبدالمنعم رياض إلى منطقة رمسيس وإعادة حركة مرور السيارات بشكل طبيعي.

كما تم إنقاذ قائد السيارة المحترقة بعدما حاول قائدي السيارات المتواجدين أعلى الكوبري إخماد الحريق عن طريق الطفايات الخاصة بسياراتهم لحين وصول سيارات إطفاء الحماية المدنية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل سيارة أعلى كوبري أكتوبر بالاتجاه القادم من ميدان عبدالمنعم رياض إلى ميدان رمسيس وامتداده إلى سور الكوبري الحديدي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى مكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق كما تمكن رجال المرور من رفع حطام السيارة وآثار الحريق من الطريق أعلى الكوبري وإعادة حركة مرور السيارات بشكل طبيعي.