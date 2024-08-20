ما مدى خطورة انتقال جدري القرود بالتنفس؟ أمين المجلس الصحي المصري يجيب

قال الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن انتقال عدوى جدري القرود عن طريق التنفس يحتاج إلى فترة طويلة داخل مكان مغلق، ولا يحدث بكثرة كما هو الحال مع فيروس كورونا.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، أن الفريق الطبي المعالج للحالات هو الأكثر عرضة للإصابة عن طريق التنفس، مشيرا إلى أنه ينتشر ببطء وبحدة أقل، وينتقل بشكل رئيسي عن طريق التلامس المباشر مع المصاب أو إفرازاته.

وأضاف أن فترة حضانة جدري القرود تتراوح بين 5 إلى 21 يومًا، وتشمل أعراضًا تنفسية مثل احتقان الحلق، وآلامًا في الجسم، والتهاب الغدد الليمفاوية، ثم يظهر الطفح الجلدي الذي يعتبر المصدر الرئيسي للعدوى.

وطمأن المواطنين بأنه «لا يوجد خطر علينا، فالأعراض واضحة والأهم هو الوقاية، والحذر واجب وليس عيبا بل هو قمة الذكاء لحماية نفسي وأسرتي ومجتمعي».

وأكد أن نسبة التعافي من جدري القرود «عالية جدًا»، موضحا أن فترة المرض بين 5 أيام أعراض عامة وأسبوعين طفح جلدي، مشيرًا إلى أن النوع المنتشر في دول غرب إفريقيا أكثر حدة.