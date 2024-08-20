ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين غرب غزة إلى 9

ارتفعت حصيلة شهداء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، إلى 9.

ووفق حصيلة أولية نشرتها وكالة «وفا»، أفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وفي 10 أغسطس الجاري، استشهد أكثر من 100 مواطن، وأصيب 150 بجروح، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين النازحين بمدرسة «التابعين» في منطقة الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر في المصلى.

وفي 4 أغسطس، استشهد 30 مواطنا وأصيب العشرات معظمهم أطفال، في قصف استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة في حي النصر غرب مدينة غزة.

وباليوم السابق في 3 أغسطس، استشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون في قصف استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 40173 شهداء، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.