برشلونة يحول وجهته نحو نجم ميلان بعد فشل صفقة ويليامز

حوَّل نادي برشلونة الإسباني، أنظاره من التعاقد مع الكولومبي لويس دياز، إلى لاعب آخر، وذلك في ظل مساعي النادي الكتالوني لتعويض فشل صفقة نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو.

وكثف برشلونة جهوده من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز، الذي تألق مع منتخب إسبانيا الفائز بلقب يورو 2024، ولكنها باءت بالفشل.

إذ ظهر الجناح الشاب في مقطع فيديو نشره أتلتيك بيلباو، يعلن فيه حصوله على القميص رقم 10، مشيرًا إلى أنه مع الفريق "يتطلع لكتابة التاريخ به".

رغم مفاوضات برشلونة مع الكولومبي لويس دياز، فإن نادي ليفربول رفض تمامًا التفريط في خدمات جناحه الدولي.