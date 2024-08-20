ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في يوليو وظل معدل التضخم الرئيسي ثابتا بحسب التقديرات الأولي، وفقا لما أظهرت البيانات النهائية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستھلكين بنسبة 6ر2 % على أساس سنوي في يوليو، بوتيرة أسرع قليلا من الزيادة التي تم تسجيلها في يونيو بنسبة 5ر2 %. وجاءت النسبة موافقة للتقدير الذي تم نشره في 31 يوليو.

وظل معدل التضخم الرئيسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ ثابتا عند 9ر2 % بحسب التوقعات. وظلت أسعار المستهلكين ثابتة في يوليو على أساس شهري.

وارتفعت كل مكونات المؤشر المنسق لأسعار المستھلكين مقارنة بالعام السابق. وكانت تكلفة الخدمات الأكثر أرتفاعا في يوليو بنسبة 4 %. وأعقب ذلك زيادة بنسبة 3ر2 % في أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ وبنسبة 2ر1 % في أسعار الطاقة. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 7ر0 % فقط.