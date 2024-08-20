وفاة الإسبانية ماريا برانياس أكبر معمرة في العالم عن عمر 117 عاما

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توفيت ماريا برانياس، أكبر سكان العالم سنا وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن عمر 117 عاما، حسبما ذكرت أسرتها عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان توفيت المرأة الإسبانية أثناء نومها "دون ألم" في دار رعاية في بلدة أولوت الكتالونية.

وتعرف برانياس المولودة في الرابع من مارس 1907 في شتى أنحاء إسبانيا بلقب الجدة الخارقة.

ونجت من الحربين العالميتين وعاصرت الحرب الأهلية الإسبانية من 1936 إلى 1939.

كما نجت من جائحتين، جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي تفشت بين 1918 و 1920 وجائحة فيروس كورونا.

وبحسب موسوعة جينيس، أصيبت برانياس بعدوى كوفيد- 19 في 2020 لكنها تعافت تماما في غضون أيام قليلة "لتصبح أكبر شخص في العالم بين الناجين من كوفيد- 19".

وعملت في السنوات الأخيرة من حياتها مع باحثين من جامعة برشلونة، كانوا يجرون دراسة علمية عن طول العمر. ووصفت الدراسة بأنها "آخر مساهمة لي للمجتمع".