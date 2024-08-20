 إصابة ضابط شرطة في حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بقنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة ضابط شرطة في حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون بقنا

أرشيفية
أرشيفية
حمادة عاشور
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 8:04 م

أصيب ضابط شرطة بطلق ناري، اليوم الثلاثاء، أثناء حملة مداهمة أمنية لقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وذلك لضبط الخارجين على القانون والمطلوبين على ذمة قضايا، وتم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية.

وكان اللواء محمد عمران مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة المقدم "محمد.ع"، من قطاع الأمن المركزي، أثناء حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية الحجيرات التابعة لمركز شرطة قنا.

وتواصل قوات الأمن مداهمة القرية مدعومة بعدد من التشكيلات الأمنية لضبط الخارجين على القانون والمطلوبين أمنيًا، وتم القبض على عدد من المتهمين بحيازتهم أسلحة نارية.

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