في إطار جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المنشآت الطبية بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى الشروق المركزي، لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من كفاءة سير العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بمتابعة آلية استقبال المرضى، منذ تسجيلهم عبر شباك التذاكر وحتى تلقيهم الخدمة الطبية، لضمان سلاسة الإجراءات.

كما تفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة، واطلع على جداول عمل الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا ضرورة انتظام التواجد لتقديم رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية في ظل ارتفاع نسب التردد، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة.

وخلال الزيارة، استعرض الوزير الإمكانات التشغيلية للمستشفى، التي تضم 25 ماكينة غسيل كلوي، 9 أسرّة رعاية مركزة، 10 حضّانات للأطفال المبتسرين، و24 سريرًا داخليًا.

واستجابةً لاحتياجات الأطباء، وجه الدكتور عبدالغفار بتزويد وحدة العناية المركزة بجهازي “سونار متنقلين”، وتزويد عيادة الرمد بجهاز كشف حديث، لتعزيز دقة التشخيص ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

كما حرص الوزير على التواصل المباشر مع المرضى وذويهم، للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بالاستجابة السريعة لأي احتياجات طارئة يتم رصدها، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تلبي تطلعات المواطنين.