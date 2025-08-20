وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية 2

خلال جولته الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي (العاصمة 2) بسعة 350 سريرًا، والذي بلغت نسبة تنفيذه 57% بتكلفة 2.175 مليار جنيه.

وأشاد الوزير بمعدلات الإنجاز لهذا المشروع، الذي بدأ في 2023 ومن المقرر اكتماله مطلع 2026، حيث يمتد على مساحة 7677 مترًا مربعًا، ويشمل مبنى رئيسيًا بستة طوابق، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض ومبانٍ خدمية.

وأكد الوزير التزامه بمتابعة الأعمال الإنشائية دوريًا لضمان الالتزام بالجدول الزمني، مشددًا على أهمية المستشفى كركيزة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية، لاستيعاب التوسع السكاني والخدمي.

‎وفي سياق متصل، استعرض الوزير تقريرًا مفصلًا عن جهود تطوير عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي، التي تخدم 31 مليون متردد سنويًا عبر 375 عيادة شاملة، بنسبة تغطية 57% من المؤمن عليهم وزيادة 11% في أعداد المترددين. وشملت خطة التطوير لعام 2024-2025 استحداث 21 عيادة جديدة في 10 محافظات، إلى جانب إتمام تطوير 24 عيادة وجاري تطوير 29 أخرى، مع التركيز على تحسين تجربة المريض من خلال إعادة تصميم مسارات العلاج، زيادة نوافذ التسجيل، وتفعيل آليات متابعة يومية لضمان رضا المؤمن عليهم.

كما تضمنت الجهود تحديث البنية التحتية، توفير تجهيزات طبية متطورة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لتقديم خدمات طبية بجودة عالية.

‎وأكد الوزير حرص الوزارة على تسهيل حصول المؤمن عليهم على خدمات صحية متميزة، من خلال توفير الأدوية والمستلزمات، تسريع آليات تقديم الخدمات، ودعم الشراكات مع ‎جهات تقديم الخدمات الصحية المختلفة، بما يعزز العدالة الصحية ويلبي احتياجات المجتمع وفق أعلى معايير الجودة.

ودعا المواطنين للتواصل عبر الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي تحديات، مؤكدًا الاستجابة الفورية لضمان تجربة رعاية صحية سلسة وفعالة.