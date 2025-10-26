نفى المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، وجوده ضمن لجنة إعمار غزة معلقًا: "أنا قرأت الخبر زي أي حد تاني ولا أي حد اتصل بيا ولا قالي أي حاجة".

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث"، مساء السبت، أن حل الدولتين شرط أساسي لإنجاح الجهود المبذولة في غزة، مؤكدًا نجاح الدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة العدوان الإسرائيلي، حتى توقيع اتفاقية شرم الشيخ مع الحفاظ على معاهدة السلام.

وأوضح أن خبرته في التعمير يمكنها المساعدة في إعادة الإعمار، نافيًا وجود أي رغبات شخصية لتحقيق مكاسب لشركته.

وعلق: "نفسي قبل ما أموت أشوف دولة فلسطين"، واسترجع حديثه مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل كامب ديفيد قائلًا: "أنا مش عاوز منك ولا حاجة غير إنك تروح وترجع ومعاك دولة فلسطين".

وتابع أن من حق الشعب الفلسطيني المتعب أنه "يصحى في يوم من الأيام يلاقي عنده مدارس وملاعب مش يقعد في دمار وحرب مينتهيش"، مضيفًا أن عرفات "راح ورجع بولا حاجة وقعد يقول يا جبل ما يهزك ريح وشعارات عايشين عليها من 70 سنة".