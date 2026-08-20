ينظم اتحاد الناشرين المصريين، بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب، ندوة بعنوان «الكتاب الصوتي.. ومستقبل النشر»، يوم الأربعاء 26 أغسطس الجاري، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بمقر اتحاد الناشرين المصريين، مع إتاحة متابعتها عبر منصة «Zoom» والبث المباشر على الصفحة الرسمية للاتحاد على «فيسبوك».

وتقدم الندوة نيفين التهامي، رئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين، وطارق سليكي، رئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب، بمشاركة عدد من المتخصصين في صناعة الكتب الصوتية ومنصاتها، هم مصطفى خضر، المالك والرئيس التنفيذي لشركة «بوفو ستديوز» لإنتاج الكتب الصوتية، وياسر الزهار، مدير قسم الابتكار بمنصة «أبجد»، والمهندس أحمد ذكي، المدير التنفيذي لمنصة «اقرألي»، وأحمد الدسوقي، مدير الشراكات بمنصة «سماوي».

وتناقش الندوة واقع صناعة الكتب الصوتية وفرص نموها، ومراحل إنتاج الكتاب الصوتي وتوزيعه، وآليات اختيار العناوين المناسبة، ونماذج التعاون بين دور النشر والمنصات الرقمية، وسبل الوصول إلى شرائح وأسواق جديدة، إلى جانب مستقبل الكتاب الصوتي في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النشر.

وتأتي الندوة في إطار التعاون بين اتحادي الناشرين المصريين والعرب، ودعم التطوير المهني للناشرين وتبادل الخبرات، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم ومناقشة فرص العمل والتوسع أمام دور النشر في قطاع الكتب الصوتية.