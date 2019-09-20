مؤسس فيسبوك يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض

أعلنت شركة "فيسبوك" أن رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج، عقد "اجتماعا جيدا وبناء" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس.

وقال دانيل روبرتس، المتحدث باسم فيسبوك في بيان عبر البريد الإلكتروني إن زوكربيرج التقى مع صناع سياسة خلال اجتماع في واشنطن للاستماع إلى مخاوفهم والتحدث عن تنظيم الإنترنت في المستقبل.

وأضاف: "لقد عقد أيضا اجتماعا جيدا وبناء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم".

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "عقدت اجتماعا جيدا مع مارك زوكربيرج (الرئيس التنفيذي) لفيسبوك في المكتب البيضاوي اليوم"، دون ذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، التقى زوكربيرج مع عدد من الجمهوريين من بينهم جوش هاولي وجون كورنين، عضوي مجلس الشيوخ.

ودافع زوكربيرج، يوم الخميس، عن ممارسات شركته لعدد من أشد منتقديه في واشنطن بسبب مخاوفهم من عدم اتخاذ إجراءات قوية بما فيه الكفاية لمنع تلاعب الناخبين بموقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2020.

وواجهت الشركة انتقادات بسبب سماحها لصفحات مثيرة للجدل مدعومة من روسيا بنشر إعلانات بهدف التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.