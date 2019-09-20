ترامب: أمريكا «جاهزة دائما» لعمل عسكري ضد إيران

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة "جاهزة دائما" لعمل عسكري ضد إيران.

وأوضح أنه سيناقش الخيارات المتاحة بشأن إيران، لكنه أحجم عن التصريح بشأن ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراء.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن مصدر مطلع، أن ترامب سيجتمع بكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي اليوم الجمعة لبحث المسارات الممكنة لاتخاذ إجراء بشأن إيران.

وسيشارك وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو في المباحثات حسبما أكد ترامب.

ويقول مسؤولون سعوديون وأمريكيون إن الطائرات المسيرة وصواريخ كروز المستخدمة في اعتداءات مطلع الأسبوع على منشآت أرامكو في بقيق وخريص من تصنيع إيران التي تنفي تورطها في الهجمات التي زعم الحوثيون المتمردون في اليمن والمدعومون من طهران مسؤوليتهم عنها.