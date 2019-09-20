الحريري من باريس: ماكرون يعمل على خطة للتهدئة في الشرق الأوسط

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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الرئيس الفرنسي "أيمانويل ماكرون يعمل على خطة للتهدئة في الشرق الأوسط".

جاءت تصريحات الحريري بعد لقائه في قصر الاليزيه بباريس ،بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الجمعة.

وأضاف: "إننا اتفقنا على أن يكون هناك تواصل أكثر لمتابعة مقررات "سيدر" وعلينا القيام بالإصلاحات".

وأشار إلى أن "الرئيس ماكرون حريص على مساعدة لبنان وعلى أمنه واستقراره وأن يكون الأفرقاء السياسيون حرصاء على الإصلاح".

وذكر أن "لبنان ملتزم بالقرار الدولي 1701 وتحقيق الاصلاحات في الشأن الاقتصادي والآن حان وقت إطلاق الاستثمارات".

من جهته، قال الرئيس ماكرون: "نؤكد اهتمام فرنسا بالحفاط على أمن واستقرار لبنان"، مشيرا الى "اننا ملتزمون بأمن لبنان واستقراره وبتنفيذ مقررات "سيدر" ونشدد على أهمية تحقيق الإصلاحات المرجوة".

وقال: "فرنسا ستستكمل عملها من أجل ايجاد حل مستدام لملف النازحين في لبنان".

كانت باريس قد استضافت في شهر أبريل العام الماضي مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) العام الماضي،بمشاركة 50 دولة وبلغت قيمة القروض من الدول المانحة 12مليار دولار.