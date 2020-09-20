 المعارضة الباكستانية تطلق حملة مناهضة للحكومة اعتبارا من أكتوبر - بوابة الشروق
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المعارضة الباكستانية تطلق حملة مناهضة للحكومة اعتبارا من أكتوبر

مسيرة في باكستان - ارشيفية
مسيرة في باكستان - ارشيفية
( د ب أ )
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 9:23 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 9:23 م
تنظم أحزاب المعارضة الباكستانية تجمعات ومسيرات احتجاجية حاشدة في جميع الأقاليم الأربعة للبلاد في محاولة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان، وذلك حسبما قال مولانا فضل الرحمن رئيس جمعية علماء الإسلام، في تصريحات للصحفيين في إسلام أباد.

وذكرت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار تنظيم الاحتجاجات اتخذ في اجتماع للكتل والمجموعات السياسية تزعمه حزب الشعب الباكستانى الذى ينتمي إليه الرئيس الأسبق آصف علي زرداري وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية لرئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وأوضحت الوكالة أن المرحلة الأخيرة من حملة الاحتجاجات تتضمن تنظيم مسيرة كبرى نحو إسلام أباد في يناير، في الوقت الذي تتاح فيه خيارات مثل الاستقالة من البرلمان وتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة عمران خان.

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