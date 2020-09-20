كازاخستان تسجل 63 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأحد، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 107 آلاف و262 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، أن هناك 3690 مريضاً بالفيروس، من بينهم 40 طفلا، يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أرجاء البلاد؛ فيما يعاني 104 مرضى منهم من تدهور حاد في حالتهم الصحية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة المتعافين من تداعيات الفيروس في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا زادت بمقدار 55 حالة شفاء تام، وبلغت حتى الآن 101 ألف و877 حالة.