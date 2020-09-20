ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة عادل عبده، احتفالية كبرى بمسرح البالون، احتفاء بالفنان العالمي محمود رضا، وذلك مساء اليوم الأحد 20 سبتمبر.

وتتضمن الاحتفالية كلمة لوزيرة الثقافة بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية المتنوعة التى تستهل بأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا منها: "حلاوة شمسنا، العرقسوس، الحجالة، رنة الخلخال، الفلاحين، الإسكندراني، سماح النوبة، العصايا، الكرنبة، الأقصر، النوبة.

كما تتضمن الاحتفالية كلمة مصورة للفنان الراحل تعرض على شاشة المسرح. بالإضافة إلي مشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" المهداة لروح الفنان الراحل غناء الفنان محمد الحلو، ومي فاروق، ومن تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي، ويصاحبها أداء استعراضي لفرقة رضا، ثم يتبعها عرض لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر.