محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والنظافة في 6 مدن وأحياء

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولات تفقدية متعددة على مدار اليوم تابع فيها أعمال الرصف والنظافة ورفع الإشغالات بأحياء أول وثان طنطا وأول وثان المحلة ومراكز قطور وسمنود.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف في مدينة طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف بشارع محب وشارع الفاتح وشارع الإسكندرية بنطاق حي أول وثان طنطا.

وتفقد رحمي أعمال إنشاء كوبري المشاة على ترعة القاصد بمنطقة الاستاد لربط كلا الطريقين ببعضهما، وكذلك استكمال رصف طريق المرشحة من كوبري الغفران حتى كورنيش المرشحة الجديد، موجهًا وكيل وزارة الري بتطهير التراكمات الموجودة أسفل كوبري الغفران وكوبري المشاة الجديد أمام كورنيش الاستاد.

وفي نهاية جولته بطنطا، تفقد أعمال تطوير ميدان المحطة والسيد البدوي، والتي وصلت نسبة التنفيذ المشروع إلى 39% ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر القادم.

ثم انتقل لمدينة قطور حيث تفقد أعمال النظافة والإشغالات بها، وأثناء الجولة استمع سيادته إلى طلب أحد المواطنين، وعلى الفور تم التواصل مع التأمين الصحي لإزالة أسباب شكوى المواطن.

وتفقد المحافظ بمدينة المحلة أعمال النظافة بحي أول وثان المحلة، كما تفقد أعمال إنشاء المجمع الصناعي ورصف الطريق المؤدي إليه، ووجه رئيس حي ثان باستكمال كورنيش كفر حجازي حتى نهاية المنطقة الصناعية، واختتم المحافظ جولاته بمدينة سمنود حيث تابع أعمال النظافة وأعمال الرصف موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواعيد المحددة.

رافق المحافظ في جولاته أعضاء المكتب الفني ورؤساء أحياء أول وثان طنطا، وأول وثان المحلة، ورئيس مدينة قطور.