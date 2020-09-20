بدء تطوير المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء أكتوبر المقبل

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة التشطيبات النهائية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية؛ تمهيدًا لافتتاحها قريبًا بحضور عدد من الوزراء.

وتابع فودة، خلال الجولة، التشطيبات النهائية لشارع 306، والذي يتضمن 24 محلًا تجاريًا حضاريًا، وخيام لعرض المنتجات البدوية، لأهالي مدينة الطور وزائريها، وتوفير 120 فرصة عمل للشباب المدينة، بينها 24 فرصة عمل مباشرة، و96 فرصة عمل غير مباشرة.

كما تفقد ميدان إفريقيا، ومركز دعم وتمكين المرأة، والذي شهد رفع كفاءة الغرف الفندقية بدار الضيافة، والانتهاء من تطوير كورنيش المدينة، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز.

وقال إن هذه المشروعات تحول وجه مدينة طور سيناء لتكون مدينة سياحية، وتحقق طفرة تنموية لم تتحقق فيها من قبل، وتمهد مرحلة التطوير الأولى للمدينة لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المدينة، في بداية أكتوبر المقبل، وتتضمن هذه المرحلة صيانة وتطوير المسرح الصيفي، لنشر الثقافة، وتنمية الوعي الثقافي خاصة لدى الشباب، وإنشاء فرق للفنون الشعبية من مواهب المدينة.

ورافق محافظ جنوب سيناء، خلال الجولة، اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.