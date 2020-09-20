عرضت صحيفة «المرصد الليبية» مقطع فيديو يرصد مباشرة إدارة العمليات في شركة سرت للنفط والغاز، مساء اليوم الأحد، التشغيل من مختلف حقولها؛ تمهيدًا للتصدير عبر الموانئ وفق (اتفاق القيادة العامة - معيتيق).

وأعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الجمعة الماضية، استئناف عمل المنشآت النفطية في البلاد، بعد توقف دام نحو 6 أشهر.

وقال حفتر، في خطاب تليفزيوني، إنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعائداته المالية، لعدم توظيفها في دعم الإرهاب أو التعرض

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