 بالفيديو.. تشغيل حقول شركة سرت النفطية وفق اتفاق القيادة العامة الليبية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. تشغيل حقول شركة سرت النفطية وفق اتفاق القيادة العامة الليبية

هديل هلال
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 8:28 م

عرضت صحيفة «المرصد الليبية» مقطع فيديو يرصد مباشرة إدارة العمليات في شركة سرت للنفط والغاز، مساء اليوم الأحد، التشغيل من مختلف حقولها؛ تمهيدًا للتصدير عبر الموانئ وفق (اتفاق القيادة العامة - معيتيق).

وأعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الجمعة الماضية، استئناف عمل المنشآت النفطية في البلاد، بعد توقف دام نحو 6 أشهر.

وقال حفتر، في خطاب تليفزيوني، إنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعائداته المالية، لعدم توظيفها في دعم الإرهاب أو التعرض

https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1307735809034944512?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

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